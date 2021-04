Cdp e Fondazione Cassa Perugia rinnovano la collaborazione

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Cassa Depositi e Prestiti ("Cdp") e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia rinnovano la collaborazione estendendola alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

Dopo l'intesa tra Cdp e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sottoscritta lo scorso settembre, che ha permesso l'apertura del punto informativo presso la sede perugina della Fondazione all'interno del progetDPto "Spazio Cdp" esteso a diverse altre città italiane, è stata siglato un nuovo accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e le tre Fondazioni umbre in base alla quale le parti collaboreranno per individuare azioni di sviluppo in diverse aree, tra le quali: supporto al territorio, housing sociale, innovazione e ricerca tecnologica delle imprese, infrastrutture, iniziative artistico-culturali e altre eventuali attività che Cdp porta avanti con le Regioni a sostegno della crescita del tessuto imprenditoriale locale.

Obiettivi comuni - spiega nuna nota congiunta - sono la promozione dei prodotti e dei servizi Cdp anche mediante l'organizzazione congiunta di eventi, la condivisione di informazioni in merito alle esigenze del territorio e la possibile partecipazione delle tre Fondazioni nelle iniziative di Cdp a supporto della crescita del tessuto imprenditoriale locale. (ANSA).