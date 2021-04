ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, meno positivi ma calo tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Come ogni lunedì è caratterizzato da meno casi di nuovi positivi emersi ma anche meno tamponi analizzati il quadro giornaliero dei dati Covid in Umbria.

Aggiornato sul sito della Regione.

Tornano comunque sotto 3 mila gli attualmente positivi, ora 2.985, 40 meno di domenica. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 25 nuovi positivi, 62 guariti e tre morti.

Sono stati analizzati 416 tamponi e 646 test antigenici. Il tasso di positività è quindi del 2,3 per cento sul totale (0,96 lunedì della scorsa settimana) e del 6 per cento sui soli molecolari (era 2,3).

Ancora in discesa i ricoverati nei reparti ordinari, oggi 200, otto in meno di domenica, 31 dei quali, due in più, nelle terapie intensive.

Intanto anche i carabinieri del Nas di Perugia sono stati impegnati nei controlli, svolti in tutta Italia, per verificare lo stato delle sanificazioni anti-Covid nei supermercati. In due esercizi, uno a Gubbio e l'altro a Terni, sono state individuate tre positività di tamponi prelevati su una bilancia di un bancone del reparto di gastronomia e, nel secondo caso, sul Pos per le carte di pagamento elettronico e sul manico di un carello. Tutti i tamponi risultati positivi hanno comunque evidenziato una bassa carica virale. In Umbria i controlli sono stati svolti in collaborazione con le Asl e con il laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

A Terni saranno intensificati invece i controlli all'entrata e all'uscita delle scuole, per evitare assembramenti e il non corretto uso delle mascherine, secondo quanto deciso, in sede di tavolo tecnico, dal questore Bruno Failla. (ANSA).