Toniaccini, 25 aprile da ricordare in modo non rituale

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - "Il 25 Aprile è la festa nazionale della nostra Repubblica, è una data fondamentale nella storia dell'Italia, una giornata che dobbiamo ricordare, non in modo rituale, ma per i grandi valori che ancora oggi esprime e che sono prima di tutto di libertà, democrazia, ma anche di coraggio e sacrifici. Immensi sacrifici da parte di chi, a prezzo della propria vita, ci ha consegnato un'Italia libera": così il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini.

"Per il secondo anno consecutivo - ha sottolineato - sarà una giornata senza la partecipazione straordinaria dei cittadini, a causa delle misure anti-Covid. Tuttavia, il valore intrinseco di gesti che sono densi di significati e di memoria, resta nella sua pienezza e fierezza. Il virus ci ha cambiato la vita, ma non ha mai tolto il senso di civiltà delle nostre comunità, né i grandi insegnamenti che ci sono giunti fin qui. Questo anniversario non rappresenta la memoria statica di fatti avvenuti nel passato, ma è un prezioso alleato del nostro presente e futuro, è una testimonianza da consegnare alle giovani generazioni perché ne abbiano conoscenza e profondità dei messaggi che porta con sé, con l'obiettivo di costruire società migliori, sempre libere e democratiche". (ANSA).