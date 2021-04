In Umbria 5.115 dosi a ultraottantenni

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - Sono 5.115 le dosi di vaccino somministrate in Umbria nella giornata di domenica 25 aprile ai cittadini ultraottantenni.

Così come annunciato dall'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, grazie al grande impegno dei medici e degli operatori della sanità umbra, la giornata di oggi è stata dedicata alla vaccinazione degli over 80 anticipando gli appuntamenti dei mesi di maggio e giugno. I cittadini interessati nei giorni precedenti avevano ricevuto un sms con il quale si indicava la nuova data fissata nella giornata di oggi e il punto vaccinale in cui recarsi.

Entro le 17 di oggi sono stati vaccinato 4.183 cittadini di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni e 932 over 90. (ANSA).