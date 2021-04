"Diario di uno spettatore clandestino", di François Olisla

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - In occasione dello spettacolo Guerra e pace, che debutterà il 4 maggio al Morlacchi di Perugia, il Teatro Stabile dell'Umbria presenta "Diario di uno spettatore clandestino", di François Olislaeger.

Il disegnatore franco-belga, con uno sguardo originale ha assistito alle prove di Guerra e pace e ha prodotto delle tavole straordinarie che hanno preso forma raccolte in un libro che riporta su carta le immagini dello spettacolo e le implicazioni emotive di questa esperienza, un originale progetto editoriale che il Teatro Stabile dell'Umbria ha pubblicato grazie alla collaborazione con Emergenze Publishing, la casa editrice dell'associazione culturale Emergenze, che ha come luoghi di irradiazione privilegiati Edicola 518, aperta nel 2016 nel centro storico di Perugia e definita da Artribune "l'edicola più bella del mondo".

Sarà possibile acquistare il libro - informa lo Stabile - a partire da lunedì 26 aprile sul sito www.edicola518.com e dal 4 maggio al Teatro Morlacchi in occasione delle repliche dello spettacolo. (ANSA).