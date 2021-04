Provano a disfarsi della cocaina, due arresti a Gubbio

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 23 APR - Due giovani di 21 anni, cittadini albanesi, incensurati, sono stati arrestati per spaccio dai carabinieri di Gubbio.

I due, a bordo di una Fiat Punto, nei pressi dell'uscita Padule della variante della statale 219, hanno tentato di evitare il controllo dei militari, accelerando, mentre, nel contempo, il passeggero gettava un barattolo dal finestrino. Dopo un breve inseguimento, sono stati fermati. I carabinieri - secondo quanto riferisce l'Arma - hanno recuperato il barattolo di cui si erano disfatti, all'interno del quale sono state trovate 18 dosi confezionate di cocaina. Uno di loro è stato inoltre trovato in possesso di 190 euro.

Durante la successiva perquisizione domiciliare a Foligno, sono stati trovati nella disponibilità di quest'ultimo 2.800 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dello spaccio.

Gli arresti sono stati convalidati e nei confronti dei due giovani il giudice ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambi sono stati anche sanzionati per la violazione della normativa Covid e nei loro confronti i carabinieri hanno avviato anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel comune di Gubbio.

