Ditte non rispettano norme su sicurezza lavoro, due denunce

(ANSA) - TERNI, 23 APR - I responsabili legali di due ditte impegnate in altrettanti cantieri edili a Ficulle e Baschi sono stati denunciati dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Terni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e dei protocolli anti-Covid. Nel corso di un'ispezione i militari, insieme a personale dell'Ispettorato del lavoro e dell'Arma territoriale, hanno riscontrato la mancata apposizione della cartellonistica prevista, il mancato utilizzo di mascherine da parte degli operai, la mancata verifica dei lavoratori fragili e il mancato rispetto delle procedure di sanificazione dei bagni chimici presenti.

Alle due ditte, che hanno sedi legali a Rimini e Siena, sono state elevate ammende per 3.600 euro complessivi e sanzioni amministrative per circa 1.200 euro. (ANSA).