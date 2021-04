ANSA-IL-PUNTO/ COVID: l'Umbria torna in zona gialla

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Anche l'Umbria è tra le regioni che da lunedì saranno in zona gialla, mentre anche oggi si registra una discesa dei ricoveri ordinari per Covid: secondo i dati della Regione aggiornati al 23 aprile, sono 223 (cinque in meno rispetto a ieri), dei quali 36 (due in più) in terapia intensiva. I nuovi contagi accertati sono 134, i guariti 146 e due i morti. Gli attualmente positivi scendono ancora: oggi sono 3.123 (14 in meno rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati .4.512 test antigenici e 2.402 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è pari a 1,93 per cento (ieri di poco inferiore, 1,87) e sale a 5,57 per i soli molecolari (ieri 5 per cento).

E da lunedì, fino al 9 giugno, scuole superiori in presenza al 70 per cento: è quanto dispone una nova ordinanza della presidente della Regione, Donatella Tesei, che applica i contenuti del Decreto Legge numero 52 del 22 aprile 2021 e che interessa in tutto il territorio regionale le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. Le disposizioni sono valide anche per gli studenti iscritti all'anno formativo 2020/2021 dei corsi di istruzione e formazione professionale (le Fp) presso agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.

È anche consentita l'apertura al pubblico dei centri commerciali e di tutti gli esercizi al loro interno. (ANSA).