Ancora lieve discesa dei ricoveri ordinari per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Si registra in Umbria nelle ultime 24 ore ancora una discesa dei ricoveri ordinari per Covid: secondo i dati della Regione aggiornati al 23 aprile, sono 223 (cinque in meno rispetto a ieri), dei quali 36 (due in più) in terapia intensiva.

I nuovi contagi accertati sono 134, i guariti 146 e due i morti. Gli attualmente positivi scendono ancora: oggi sono 3.123 (14 in meno rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati . 4.512 test antigenici e 2.402 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è pari a 1,93 per cento (ieri di poco inferiore, 1,87) e sale a 5,57 per i soli molecolari (ieri 5 per cento).

(ANSA).