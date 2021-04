Tesei, numeri Umbria sicuramente da zona gialla

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - "Sicuramente i nostri numeri sono da zona gialla": lo ha annunciato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in vista della nuova classificazione per l'emergenza Covid. "Credo che domani nella consueta giornata nella quale arrivano le ordinanze saremo tra le regioni in quella fascia" ha aggiunto.

La presidente ha così risposto a una domanda dell'ANSA nella video conferenza stampa nella quale è stato presentato il nuovo direttore della Direzione regionale "Salute e Welfare", Massimo Braganti. (ANSA).