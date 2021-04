ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Rt Umbria cala, si va verso 'giallo'

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - In Umbria l'indice Rt per il Covid è in calo. Secondo i nuovi dati forniti dal Nucleo epidemiologico regionale, calcolandolo con media mobile sugli ultimi sette giorni, è infatti a 0,74 (0,88 quello nazionale).

Mentre la scorsa settimana era stimato a 1,08. Con una incidenza di 80,67 casi Covid ogni 100 mila abitanti.

"Sicuramente numeri da zona gialla" ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei in vista della nuova classificazione per l'emergenza. "Credo che domani nella consueta giornata nella quale arrivano le ordinanze saremo tra le regioni in quella fascia" ha aggiunto.

Dall'analisi settimanale è emerso che in Umbria continua la "lenta discesa" della curva dei contagi Covid nonostante le varianti (inglese e brasiliana), che al momento sono ormai arrivate, come risulta dai sequenziamenti fatti sul territorio regionale, al 96%.

Andamento positivo confermato anche dai dati giornalieri che evidenziano ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 228, 14 meno di ieri, 34, meno due, nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 141 nuovi positivi, 153 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.137, 15 meno di ieri.

Sono stati analizzati 2.766 tamponi e 4.746 test antigenici.

Il tasso di positività è del 1,87 per cento sul totale (ieri 1,58) e del 5 per cento sui soli molecolari (ieri 4,2).

Antonella Mencacci e Fabrizio Stracci, direttori della Scuola di specializzazione in microbiologia e in Igiene e medicina preventiva dell'Università di Perugia, invitano comunque alla prudenza. "Il virus non è indebolito, è sempre lo stesso o è addirittura più 'pericoloso'" sostengono. Invitando a "mantenere alta l'attenzione, a continuare con le distanze e le misure di prevenzione ed evitare situazioni di rischio incontrollato".

(ANSA).