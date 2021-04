Tesei, riapertura ristoranti solo all'aperto non adeguata

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - La ripresa dell'attività dei ristoranti "solo all'aperto sicuramente non è adeguata quanto meno alla situazione dell'Umbria". Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei a margine di una video conferenza stampa dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Sappiamo perfettamente che le temperature di questo periodo non consentiranno con facilità di poter stare a cena 'fuori'" ha aggiunto.

"Sappiamo perfettamente poi - ha sottolineato ancora Tesei - che una parte della ristorazione italiana e anche umbra avviene solo con spazi interni. Abbiamo quindi proposto al Governo di rivedere questa situazione quanto meno in modo progressivo.

Chiediamo quindi che questo provvedimento abbia al proprio interno una clausola di flessibilità. Che abbia riguardo dell'evoluzione epidemiologica dei singoli territori e della situazione della campagna vaccinale, altro elemento importante, un quid pluris da considerare. Auspichiamo che nella riunione del Consiglio dei ministri ci sia attenzione a questa problematica dei ristoranti che è molto forte".

Tesei ha parlato comunque anche di altre attività come palestre e piscine. "Abbiamo chiesto di rivedere lacune cose - ha concluso Tesei -, seppure con grande gradualità e protocolli anche molto stringenti". (ANSA).