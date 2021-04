Tesei, coprifuoco sia spostato almeno alle 23

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - "Il coprifuoco deve essere almeno portato alle 23. Altrimenti è come dire potresti andare a cena in un ristorante all'aperto ma in realtà, di fatto, non puoi": così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei rispondendo a una domanda dell'ANSA nella conferenza stampa dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza. "A meno che non si vada nel locale sotto casa" ha aggiunto.

"Se uno deve prendere l'auto per andare al ristorante - ha detto Tesei - evidentemente significa mangiare una cosa velocemente e ripartire di corsa per essere a casa alle 22. Noi riteniamo ragionevole che il coprifuoco possa essere spostato alle 23". (ANSA).