Musica entra in fabbrica, concerto alla Ceramiche noi

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 21 APR - La musica, l'arte, la cultura entrano in "fabbrica": sarà un inedito concerto quello che verrà registrato sabato 24 aprile in una azienda considerata simbolo di Città di Castello, la "Ceramiche noi".

Il Comune tifernate ricorda in una nota che i dipendenti "dal baratro della chiusura e della perdita del lavoro in memo di due anni hanno trovato la forza di ripartire mettendo in piedi, grazie alle proprie risorse finanziarie (Tfr ed altri contributi autonomi), una cooperativa che è diventata il simbolo della resilienza non solo al Covid ma alle avversità quotidiane comuni purtroppo a tante aziende di piccole, medie e grandi dimensioni in Italia". Questo dopo che era stata comunicata loro la delocalizzazione in Armenia ad agosto 2019. "Tutti per uno un sogno per tutti " recita lo slogan impresso sulla pelle con un tatuaggio dei dipendenti.

Sabato i dipendenti dalle loro postazioni, in sicurezza, potranno assistere al concerto di circa 30 minuti, realizzato dal maestro Fabio Battistelli, clarinettista, spesso protagonista di numerose iniziative e concerti a distanza durante il lockdown, e Stefano Falleri alla chitarra.

"Noi ci saremo come sempre accanto a loro che ogni giorno difendono con orgoglio e straordinaria determinazione e passione il proprio lavoro realizzando prodotti di eccellenza come fa l'arte, la cultura, la musica e tutte le espressioni di creatività di cui è ricco il nostro paese, la regione Umbria, la nostra città" il commento del sindaco, Luciano Bacchetta e degli assessori alla Cultura ed Attività produttive, Vincenzo Tofanelli e Riccardo Carletti. (ANSA).