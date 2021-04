ANSA-IL-PUNTO/ COVID: nessun morto in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Nessun morto per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno. Sono stabili a 1.331 le vittime dall'inizio della pandemia, secondo quanto riporta il sito della Regione. Sono stati rilevati 108 nuovi positivi e 260 guariti.

Gli attualmente positivi sono ora 3.152, 152 meno di ieri.

Il tasso di positività è dell' 1,58 per cento sul totale (ieri 1,2) e del 4,2 sui soli molecolari (ieri era al 3). I ricoverati sono 242, cinque in meno di ieri, 36 dei quali, uno in più, nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda i vaccini, in Umbria - secondo i dati del governo - sono state somministrate 246.673 dosi sul totale delle 265.675 consegnate, pari al 92,8 per cento.

Di queste, 99.066 sono andate agli ultraottantenni, 31.060 ai soggetti fragili e ai caregiver e 47.727 agli operatori sociosanitari.

Intanto, in merito alle nuove misure da adottare a livello nazionale, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa, ha affermato che "il coprifuoco deve essere almeno portato alle 23.

Altrimenti è come dire potresti andare a cena in un ristorante all'aperto ma in realtà, di fatto, non puoi". (ANSA).