"Francesco il ribelle" di padre Fortunato Oscar Mondadori

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 20 APR - Il saggio di padre Enzo Fortunato "Francesco il ribelle", uscito nel 2018 per la Saggistica di Mondadori, entra a far parte del catalogo Oscar Storia. A partire da oggi la nuova edizione sarà disponibile in tutte le librerie (pagine 144, euro 11). Sempre oggi, alle 18, il libro verrà presentato sulle pagine Facebook di padre Enzo Fortunato e di Mondadori Libri.

San Francesco - prosegue la nota - è oggi più che mai uno dei personaggi chiave per comprendere come si vada configurando il cristianesimo all'inizio del terzo millennio. Con la semplicità, la mitezza e l'intenso fuoco interiore che hanno contraddistinto la sua vita, ancora dopo otto secoli attrae nel santuario di Assisi migliaia di persone ogni anno. In queste pagine, ricche di testimonianze letterarie e pittoriche, si delineano i luoghi che ha visitato, gli incontri che ha fatto, i gesti e le parole con cui ha formulato il suo messaggio, esplicitando quelli che sono stati il suo percorso personale e al contempo la sua rivoluzione culturale. Un libro che conduce a riflettere sul "ribelle" Francesco, e che insieme mostra il volto del cristianesimo delle prossime generazioni.

Enzo Fortunato, Francescano conventuale, è giornalista e scrittore. Già docente presso importanti istituzioni culturali, collabora con testate cartacee e radiotelevisive. Per Mondadori l'autore ha pubblicato: "Vado da Francesco" (2014, tre edizioni), "Francesco il ribelle" (2018, cinque edizioni) e "La Tunica e la Tonaca" (2020). (ANSA).