E' on-line un video tutorial sul bando "UmbriAperta"

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - E' stato realizzato ed è disponibile on-line un video tutorial per facilitare la partecipazione degli utenti interessati al bando di "UmbriAperta" per il sostegno alle imprese ricettive, promosso dall'assessorato regionale al turismo. Il tutorial è consultabile al seguente link https://youtu.be/Bk8KOa9hpUQ Il bando consente di usufruire dei contributi per investimenti utili alla riapertura e alla ripartenza delle imprese ricettive umbre concessi con il Por Fesr 2014-2020 della Regione Umbria.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il sito del Por Fesr della Regione Umbria. (ANSA).