Confermato concorso Spoleto giovani cantanti lirici

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 20 APR - Confermato il concorso "Comunità europea" per giovani cantanti lirici in programma a Spoleto il 5, 6, 7 e 8 maggio. Nei giorni 9 e 10 maggio 2021, si terranno le libere audizioni.

Giunto alla 75/a edizione, il concorso del Teatro lirico sperimentale "A. Belli" di Spoleto è stato bandito sotto l'egida del ministero della Cultura - Direzione generale spettacolo dal vivo, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e con il patrocinio della Commissione delle Comunità europee. La giuria, presieduta dal soprano Mariella Devia, sarà inoltre composta da esperti del settore, quali il baritono Renato Bruson e il musicologo Giancarlo Landini, e dai rappresentanti della direzione artistica dell'Istituzione Michelangelo Zurletti e Enrico Girardi.

Sono ammessi a partecipare al concorso tutti quei giovani che alla data del primo gennaio non abbiano compiuto 32 anni di età se soprani e tenori e 34 se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi e che siano cittadini dei Paesi dell'Unione europea, dei Paesi membri dell'Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), dei Paesi candidati all'accesso all'Unione Europea o potenziali candidati all'accesso all'Unione europea e Paesi aderenti ai programmi culturali europei "Europa Creativa" alla data del 3 febbraio (Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, Repubblica di Serbia, Armenia, Tunisia, Bosnia Erzegovina, Moldavia, Georgia, Ucraina e Kosovo in base alla risoluzione n.1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite). (ANSA).