Anche Uj celebra Giornata internazionale del jazz

Dalla collaborazione tra Umbria jazz, Radio Monte Carlo, emittente ufficiale del festival, e Blue note Milano è nata l'idea di dedicare la giornata a Franco D'Andrea e di lasciargli carta bianca dal punto di vista musicale. Ottant'anni appena compiuti, è ormai considerato uno dei migliori pianisti contemporanei e rappresenta l'eccellenza che il jazz italiano ha saputo partorire negli ultimi 50 anni.

In quest'occasione del tutto eccezionale e inedita, sul palco del Blue Note di Milano, D'Andrea - comunica una nota diffusa da Uj - suonerà prima in trio, insieme a Enrico Terragnoli alla chitarra e Mirko Cisilino alla tromba, a seguire in duo con Dj Rocca e infine in piano solo. Nasce così "Carta Bianca a Franco D'Andrea". Inoltre parteciperanno in qualità di ospiti musicisti e addetti ai lavori che hanno condiviso negli anni il suo straordinario percorso artistico.

