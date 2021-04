A Gubbio cominciati i lavori della scuola di Carbonesca

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 20 APR - A Gubbio sono iniziati i lavori della scuola d'infanzia e primaria di Carbonesca. A darne notizia è l'Ufficio speciale per la ricostruzione: "Si tratta - spiega - del primo cantiere partito in Umbria nell'ambito del Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016".

"È anche il primo di diversi cantieri - aggiunge l'architetto Filippo Battoni, dirigente servizio opere pubbliche e beni culturali dell'Usr - che da qui alla prossima estate inizieranno grazie anche al decreto semplificazioni numero 76 del 2020". I lavori di riparazione del danno, consolidamento statico e miglioramento sismico, dell'edificio sono stati affidati a un'associazione di imprese per un importo di 669.900 euro.

Gli interventi previsti sono finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza dell'edificio garantendone contemporaneamente la tutela dell'identità storica e culturale.

La fine dei lavori è prevista per il prossimo mese di settembre.

