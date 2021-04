Spaccio eroina anche a minorenne, due arresti

(ANSA) - TERNI, 19 APR - Due stranieri, un francese di 36 anni ed un tunisino di 34, sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Terni con l'accusa di aver spacciato eroina a vari soggetti, tra cui una minorenne del posto. Almeno 100, hanno ricostruito gli investigatori nel corso delle indagini, le cessioni della stessa droga alla giovane nel corso del tempo.

I due - riferiscono le fiamme gialle - sono stati scoperti dopo il sequestro da parte dei militari di una dose di hascisc e una di eroina alla minore e ad un'altra giovane. La finanza, attraverso l'osservazione della zona di spaccio, è così riuscita ad appurare la flagranza di reato da parte dei due stranieri per ulteriori tre cessioni di eroina ad altrettanti cittadini italiani. La successiva perquisizione domiciliare nei confronti del trentaseienne e del trentaquattrenne, conviventi, ha permesso di sequestrare altri 25 grammi di eroina, due dosi di cocaina e diverse pasticche con la sigla '2N', presumibilmente Suboxone, la cui detenzione allo stato - riferiscono sempre le fiamme gialle - non sembrerebbe autorizzata.

L'arresto dei due è stato convalidato e nei loro confronti è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere.

L'operazione fa seguito all'esecuzione, lo scorso febbraio, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere di un marocchino di 32 anni, colto il mese precedente con oltre 50 grammi di cocaina. Anche in quella circostanza, dopo articolate attività d'indagine, anche attraverso mezzi tecnici, i finanzieri avevano ricostruito un'intensa attività di spaccio con la cessione di oltre 860 dosi di cocaina e un giro d'affari di oltre 36 mila euro. (ANSA).