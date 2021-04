Segnalazione YouPol e la polizia scopre festa in casa

(ANSA) - TERNI, 19 APR - E' stata una segnalazione anonima arrivata attraverso l'app YouPol a permettere alla polizia di interrompere, domenica pomeriggio in un appartamento del centro di Terni, una festa organizzata in violazione delle norme anti-Covid. Nove i ragazzi sorpresi all'interno dell'abitazione, tutti sanzionati.

Secondo quanto riferisce la questura, in totale, nel corso del weekend, sono state 238 le persone identificate nei controlli svolti anche da carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per impedire tra le altre cose spostamenti non autorizzati tra comuni e assembramenti. Ventuno le sanzioni elevate per il mancato rispetto della normativa anti-Covid.

Sabato sera, intorno alle 20, su segnalazione della sala operativa della questura, la polizia è intervenuta anche in via Castello, nei pressi di un'area verde, dove sono stati sorpresi numerosi ragazzi - alcuni dei quali si sono allontanati all'arrivo delle Volanti - intenti a festeggiare bevendo alcolici. Sono stati identificati in tutto sette giovani - di cui uno proveniente da Narni e uno da Orte (Viterbo) - e per uno di loro, minorenne, è stato richiesto l'intervento del 118, poiché si sentiva male, probabilmente per avere bevuto troppo.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale ed affidato alla madre. (ANSA).