In Umbria 14 nuovi positivi Covid nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - Sono stati 14 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno, secondo quanto riportato sul sito della Regione.

I guariti accertati sono stati invece 138 e due i morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.296, 126 meno di domenica.

Sono stati analizzati 605 tamponi e 840 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0,96 per cento sul totale (3,78 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 2,3 sui soli molecolari (era 9,4).

In rialzo dopo giorni di calo i ricoverati in ospedale, ora 263, otto in più di domenica, 36 dei quali, due in più nelle terapie intensive. (ANSA).