E' morto il giornalista Leonardo Gioia

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - E' scomparso all'età di 63 anni il giornalista Leonardo Gioia, a lungo in servizio alla sede Rai dell'Umbria. Lo riferisce il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria che "ne ricorda con commozione le doti professionali e le qualità umane".

Il presidente Roberto Conticelli e i consiglieri - è detto in una loro nota - "partecipano al lutto della famiglia e al dolore dei colleghi della Rai e di quanti hanno conosciuto e apprezzato il caro Leonardo".

"Leonardo Gioia era un giornalista bravo e scrupoloso e una persona di rara gentilezza" sottolinea l'on. Wlter Verini Pd.

"Per lunghi anni - aggiunge - è stata una delle anime della redazione umbra della Rai, una persona da tutti apprezzata per la sua sensibilità e il suo equilibrio. Così sarà ricordato da tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Ai suoi familiari, ai colleghi della Sede regionale della Rai la nostra vicinanza e il nostro abbraccio". Anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione stampa umbra "si unisce al dolore per la scomparsa del collega della Rai Leonardo Gioia, persona gentile, cortese e riservata". "All’età di 63 anni - sottolinea l'Asu in una nota - ci lascia un collega che con la sua professione e sensibilità ha raccontato l’Umbria. L’Asu esprime le più sentite condoglianze a tutta la famiglia".