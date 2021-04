Da Ryanair 21 voli settimanali su aeroporto Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - Ryanair ha lanciato il proprio operativo per l'estate 2021 su Perugia. Prevede 21 voli settimanali, otto rotte, una nuova verso Vienna, nell'ambito della programmazione per l'estate '21. La compagna quindi "conferma il proprio impegno" sullo scalo umbro, come sottolinea la Sase, la società che lo gestisce.

La programmazione di Ryanair da Perugia per l'estate 2021 prevede anche collegamenti internazionali e nazionali verso destinazioni come Bruxelles, Malta, Londra. Vienna e Cagliari, Catania, Lamezia e Palermo.

Per il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, "grazie all'implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di lanciare il nostro operativo estivo da Perugia, con 21 voli settimanali verso otto destinazioni, inclusa una nuova rotta per Vienna". "I clienti Ryanair - ha aggiunto - possono ora prenotare una meritata pausa estiva con la certezza che, se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l'eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il volo".

"Ryanair e l'Aeroporto di Perugia con questo importante programma dimostrano in un momento difficile come questo ancora di più il sodalizio e le grandi opportunità che possono essere offerte dal nostro ricco territorio in un mix di destinazioni che soddisfano sia il turismo straniero che quello nazionale" ha sottolineato Umberto Solimeno, direttore generale dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria. (ANSA).