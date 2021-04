Ristoratori a Città della Pieve 'invitano a pranzo' Draghi

Ristoratori e altri operatori del food riuniti a Città della Pieve per l'iniziativa Solidart - per sensibilizzare sui temi della crisi del settore provocata dal Covid -, alla quale è stato invitato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per consumare un pranzo con i prodotti della gastronomia umbra che in questi mesi di pandemia non sono stati lavorati.

Ma il premier, secondo quanto si apprende, oggi non si trova nella sua residenza umbra. L'iniziativa - "pacifica", sottolineano gli organizzatori - si svolge davanti all'ospedale cittadino, lontano dai cancelli che conducono alla casa del presidente. A sorvegliare sull'evento polizia e carabinieri.