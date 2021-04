ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in calo ricoveri e positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Scendono ancora i ricoverati in Umbria: sono 22 in meno rispetto a ieri secondo i dati della Regione aggiornati al 17 aprile. In tutto, i posti occupati negli ospedali dai malati Covid sono 270, di cui 33 (uno in meno) in terapia intensiva. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 114. I guariti 224, i morti quattro.

Scendono ancora gli attualmente positivi, da 3.575 a 3.461. Il tasso di positività complessivo (relativo ai tamponi molecolari e ai test antigenici analizzati) è pari a 1,37 per cento (ieri 2,1) e sal al 3,7 rispetto ai soli molecolari (ieri 5,3).

Intanto, dopo aver allestito nei giorni scorsi il primo anticorpo monoclonale bamlanivimab somministrato alla prima paziente umbra all'ospedale di Spoleto, nella mattinata di oggi il laboratorio Galenico dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno dell'azienda Usl Umbria 2 per la prima volta in Umbria ha proceduto all'allestimento di un farmaco innovativo che prevede l'associazione di due anticorpi monoclonali anti Covid-19. L'uso delle associazioni di due anticorpi monoclonali, attualmente disponibili in Italia e in Umbria, bamlanivimab/etesevimab (Eli Lilly) e casirivimab/imdevimab (Regeneron/Roche), a differenza di uno soltanto, amplia ulteriormente la gamma di armi terapeutiche da utilizzare contro il coronavirus - spiega la stessa la Usl - sia perché ha dimostrato maggiore efficacia e sia perché si può ridurre il rischio di fallimento del trattamento nel caso in cui un paziente fosse infettato da una variante del virus resistente al solo bamlanivimab. L'Umbria è tra le prime regioni in Italia ad utilizzare l'associazione di due anticorpi monoclonali. (ANSA).