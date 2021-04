Tesei, proficuo lavoro tra istituzioni per l'Università

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - "L'aumento delle iscrizioni all'Università degli Studi di Perugia, anche da fuori sede e fuori Italia, è un'ottima notizia, che arriva in un momento storico complesso, e che dimostra l'attrattività del nostro Ateneo, e della nostra regione, e l'ottimo lavoro che le Istituzioni, anche attraverso una continua e proficua collaborazione, stanno portando avanti". E' quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in merito alla crescita delle immatricolazioni all'Università di Perugia rispetto all'anno precedente. Il più 39 registrato nel 20/21 fa dell'Umbria la regione con l'incremento annuo più alto d'Italia, secondo i dati forniti dall'Osservatorio Talents Venture.

"Una crescita - afferma la presidente - merito di una gestione lungimirante dell'Ateneo umbro, attenta alle esigenze degli studenti ed in grado di proporre un'offerta formativa competitiva, ampia e di alto livello. L'Università è un'eccellenza e una risorsa su cui investire. Per questo motivo la Regione, dal canto suo, ha messo in campo, e continuerà a farlo, politiche di sostegno al diritto allo studio, con investimenti crescenti anche in questo periodo di crisi, che sono di supporto agli studenti e che vanno dalle borse di studio, per reddito e meriti, sino alle iniziative come la carta TuttoTreno, utile alle esigenze di chi arriva da fuori città, convinti che essere un'Università di eccellenza vuol dire anche non lasciare mai indietro nessuno".

"La collaborazione tra le Istituzioni, - ha concluso la presidente Tesei - la capacità di fare squadra, sono tasselli fondamentali per il rilancio, nella consapevolezza che l'istruzione e la formazione sono imprescindibili per supportare e favorire lo sviluppo futuro della nostra regione". (ANSA).