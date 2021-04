Tesei, numeri consentono all'Umbria di sperare

(ANSA) - TERNI, 16 APR - "I numeri ci consentono di sperare per il 26 aprile": lo ha detto la presidente dell'Umbria, Donatella Tesei, in merito alla possibilità che la regione possa essere classificata 'giallo rafforzato' e quindi procedere alle prime riaperture. Lo ha fatto margine della visita all'Azienda ospedaliera di Terni del sottosegretario alla Sanità, Andrea Costa.

"Anche ieri - ha ricordato Tesei - abbiamo condiviso come conferenza delle Regioni i protocolli per le riaperture. Abbiamo fatto delle proposte al Governo e se, come auspichiamo, c'è questa possibilità, abbiamo le condizioni per poterlo fare".

(ANSA).