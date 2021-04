Melasecche, trasporto pubblico ha retto a ripresa scuola

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - "L'organizzazione del sistema del trasporto pubblico in Umbria ha retto senza alcun problema l'impatto con la riapertura delle scuole e questo rappresenta una vittoria per tutti": è molto soddisfatto l'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche dopo il riavvio della didattica in presenza nelle scuole dell'Umbria. "Grazie anche all'impegno di moltissimi operatori, lavoratori, volontari e cittadini che nel corso di questi mesi si sono adoperati per cercare di superare la pandemia con sacrifici, impegno e senso di responsabilità" ha aggiunto.

"Nel settore dei trasporti - ha sottolineato Melasecche in una nota della Regione - l'Umbria si è confermata regione in prima linea nel cercare di prevenire le situazioni di pericolo di contagio, grazie alle misure prese dalle autorità, dalle aziende e dai dipendenti del settore. I controlli dei Nas che hanno riscontrato in Italia irregolarità nella sanificazione dei mezzi, che comunque non hanno mai riguardato ad esempio i treni, come precisa una nota Trenitalia, non hanno mai toccato l'Umbria. Il richiamo costante da parte della Regione nei confronti degli operatori al rispetto rigoroso delle regole stabilite nel corso di questi mesi ha fin qui portato a risultati lusinghieri anche sotto questo aspetto. Tra l'altro, nelle previsioni di costo dei mezzi di trasporto aggiuntivi, sono state indicate tutte le indispensabili operazioni di sanificazione". (ANSA).