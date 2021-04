Festa Scienza Filosofia,60 conferenze e un centinaio di relatori

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 APR - Sessanta conferenze ed un centinaio di relatori in una "staffetta online" che prenderà il via giovedì 22 aprile per poi concludersi domenica 25 aprile, anticipata dalla sezione dedicata come sempre alle scuole, che si aprirà già da martedì 20 aprile. Sono questi alcuni degli elementi che andranno a comporre la decima edizione di "Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza", promossa dal Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno e da Oicos Riflessioni.

Dal titolo "Ripensare il futuro", la Festa di Scienza e Filosofia si comporrà di quattro aree tematiche all'interno delle quali si collocano gli interventi degli importanti relatori di fama nazionale ed internazionale: "Economia ed equità", "Democrazia e formazione dell'individuo", "Scienza, teologia e sapienza" e "L'uomo, la società, la terra di fronte ai cambiamenti climatici".

Gli incontri potranno essere seguiti sui canali Facebook e YouTube di Festa di Scienza e Filosofia. Quotidianamente si terranno tre cicli di conferenze. Ciascuna serata, poi, si concluderà con un ulteriore incontro che vedrà intervenire, nell'ordine, il matematico Piergiorgio Odifreddi e il neuroscienziato Giorgio Vallortigara (giovedì 22 aprile), il neuroscienziato Gianvito Martino (venerdì 23), il fisico Roberto Battiston (sabato 24) e il sociologo Domenico De Masi (domenica 25). Ad inaugurare la decima edizione sarà alle 18 l'incontro che vedrà protagonisti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, e monsignor Carlo Maria Polvani, sottosegretario aggiunto del Pontificio Consiglio della Cultura.

Non mancherà, come da tradizione, l'omaggio a Dante Alighieri.

