Chiede riservatezza sacerdote che lascia tonaca per amore

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 16 APR - Si sono affidati a un legale e chiedono ora riservatezza Riccardo Ceccobelli, l'ex parroco di Massa Martana che nei giorni scorsi ha annunciato di volere lasciare il sacerdozio per amore e la giovane del posto con la quale intende ora avviare una relazione. "I miei assistiti, a tutela della propria riservatezza, chiedono che venga rispettata la scelta fatta, affinché la stessa non continui ad essere un caso mediatico. Per tale ragione non intendono rilasciare per il momento ulteriori dichiarazioni" ha spiegato all'ANSA l'avvocato Rachele Prosperi.

I due tramite il legale, con le rispettive famiglie, ringraziano "quanti hanno dimostrato il loro affetto in questi giorni", ma chiedono "di poter vivere serenamente la propria vita". (ANSA).