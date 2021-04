+39% immatricolati Ateneo di Perugia nell'anno della pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - E' l'Umbria, con un +39%, secondo i dati di marzo 2021 dell'Osservatorio Talents Venture, la regione che ha registrato il maggiore incremento delle immatricolazioni rispetto all'anno precedente, davanti a Liguria e Sicilia. L'Università degli Studi di Perugia, in particolare, è l'Ateneo che ha ottenuto, in Italia, l'aumento percentuale maggiore.

I dati sono stati pubblicati nel rapporto "Come sono cambiate le scelte degli immatricolati nell'anno della pandemia?".

"Credo che i risultati positivi ottenuti dall'Università degli Studi di Perugia - ha commentato il rettore Maurizio Oliviero - possano essere spiegati da almeno quattro fattori. Il primo riguarda l'investimento coraggioso che il nostro Ateneo ha fatto sul diritto allo studio, innalzando la no-tax area fino a 30 mila euro. In secondo luogo la capacità di ammodernamento del nostro Ateneo che, a inizio lockdown, in una settimana, ha spostato online tutta l'attività didattica. Terzo fattore è l'internazionalizzazione: in un momento di 'chiusura' e distanziamenti, abbiamo promosso corsi internazionali a doppio titolo. Il quarto elemento è costituito dai giovani, ai quali tradizionalmente in Italia siamo restii ad affidare ruoli di responsabilità".

"L'Università degli Studi di Perugia - ha concluso il professor Oliviero - punta con forza proprio su di loro".

