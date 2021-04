Tesei, Umbria ha luoghi per riaprire turismo in sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Umbria come "significativa meta" nell'ambito del sistema turistico nazionale perché "dall'attrattività particolare" e perché "abbiamo le condizioni, i luoghi e i modi per riaprire e in sicurezza". A rappresentare così la regione, con le sue chiavi per il rilancio, è stata la presidente, Donatella Tesei, nell'illustrare "Umbriaperta", il nuovo pacchetto di interventi per la ripartenza turistica della regione che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 12.150.000 euro. "Sono i passi giusti e fatti nel momento giusto per ripartire" ha sottolineato.

"Abbiamo continuato a lavorare in piena pandemia - ha spiegato Tesei - per ragionare e riprogrammare la ripartenza e quest'anno lo abbiamo fatto in modo più incisivo dello scorso. Sono convinta che per l'Umbria gli strumenti messi in campo e la promozione che andremo a fare, per presentarla nella sua unicità ma anche molteplicità di attrattori, possono fare la differenza.

Questa potrebbe essere la risposta più efficace alla crisi che ha interessato questi settori a causa della pandemia".

Tesei ha poi ringraziato il ministro del turismo Massimo Garavaglia, intervenuto in collegamento da Roma alla presentazione del pacchetto di strumenti, per le interlocuzioni già avute e perché "sta dimostrando grande sensibilità e conoscenza della regione". "Speriamo - ha proseguito - che nei prossimi giorni possa mantenere anche l'impegno che ha preso di venire in Umbria ad ammirare questo insieme di unicità e bellezze".

"La nostra è una terra ricca di beni culturali e paesaggio, di eccellenze enogastronomiche e anche mistica" ha ancora evidenziato Tesei. "Ci sono tutta una serie di settori tematici da sviluppare - ha concluso la presidente della Regione -, come quello dei cammini e delle città santuario dedicati al turismo religioso che qui da noi trova una sintesi speciale". (ANSA).