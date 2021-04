Pupi Avati a Foligno in vista del prossimo film su Dante

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 15 APR - Dopo Bevagna, il regista Pupi Avati ha fatto visita anche a Foligno, per veirifcare la presenza di eventuali location utili alla realizzazione del suo film sulla vita di Dante Alighieri. Lo ha riferito l'assessore Michela Giuliani. "La produzione - ha spiegato - partirà dal prossimo mese di giugno, e riguarderà la vita del sommo poeta in tre diverse età. Pupi Avati ha visitato con particolare attenzione ed interesse i suggestivi ambienti di Palazzo Trinci e le sale affrescate da Gentile da Fabriano, che rendono la dimora gentilizia folignate unica in Europa. Ho avuto il piacere di raccontargli che proprio a Foligno l'11 aprile del 1472 venne stampata per la prima volta al mondo la Divina Commedia, ad opera, tra gli altri, dell'orafo incisore folignate Emiliano Orfini. All'autorevole ospite, il sindaco Stefano Zuccarini ha fatto pervenire proprio la riproduzione anastatica della prima copia del Divina Commedia ed il Gonfaloncino della Città di Foligno. Tra gli omaggi anche una pubblicazione sullo stesso Palazzo Trinci e sulla mostra dedicata alla Madonna di Foligno".

"Il fascino unico del nostro Palazzo Trinci - ha detto ancorao l'assessore Giuliani - ha letteralmente conquistato il regista Pupi Avati ed il suo staff e siamo convinti che terrà conto di questi nostri spazi nel progettare il prossimo lavoro, considerato anche il legame speciale di Foligno con Dante Alighieri e la Divina Commedia".

"La promozione della città - ha sottolineato - prosegue senza sosta. Palazzo Trinci ha già ospitato le riprese per la puntata speciale di 'Le Piazze di Francesco' e nei giorni scorsi abbiamo avuto l'onore di ospitare la troupe di Linea Verde. E' un lavoro impegnativo, quello della promozione, ma che sono certa che potrà dare grandi risultati". (ANSA).