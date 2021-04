Garavaglia, vero indennizzo per turismo è avere clienti

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - "Puoi fare tutti gli indennizzi che vuoi ma il 'vero' indennizzo è fatturare, avere clienti": lo ha ribadito il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che si è collegato con la video conferenza stampa nella quale la Regione Umbria ha illustrato gli interventi per il sostegno e il rilancio del settore che hanno come tema guida "Umbria aperta".

"Questo è il modo di fare giusto" ha sottolineato il rappresentante del Governo riferendosi agli interventi regionali.

"Il tema - ha detto ancora Garavaglia - è proprio di organizzazione e i bandi che ho visto vanno nella direzione giusta perché hanno l'obiettivo di mettere in sicurezza il sistema e superare questa fase di crisi. Quindi guardare avanti". (ANSA).