Garavaglia, perché non anche al museo con il tampone?

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - "Adesso si dice facciamo gli europei di calcio e si entra allo stadio con il tampone.

Perfetto. Ma se puoi andare allo stadio con il tampone non puoi andare in un museo o a una mostra, non puoi circolare tra regioni?": così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Collegato con una video conferenza stampa della Regione Umbria è tornato a parlare del tema del 'green pass' europeo. "Noi, molto più semplicemente, lo chiamiamo lasciapassare" ha aggiunto.

"Se sei vaccinato, hai gli anticorpi o il tampone negativo - ha detto ancora il ministro - vai dove vuoi, ovviamente sempre con delle regole minime di sicurezza. Ma noi pensiamo che possiamo anche anticipare questi criteri".

Soffermandosi ancora sulle regole per gli europei di calcio il ministro ha spiegato di pensare che "questa sarà la direzione in tempi rapidi". "Nelle more del piano di vaccinazione e aspettando che sia completato - ha aggiunto Garavaglia - questo può consentire ripartenze più veloci e quindi soprattutto la ripartenza del turismo". (ANSA).