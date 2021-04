Fuori strada con l'auto, morta una donna

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Una donna di 48 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto a Passaggio di Bettona.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra da Assisi, la donna era alla guida di un'auto che per per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada e si è capovolta in un fosso.

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente.

(ANSA).