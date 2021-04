Striscione benvenuto per studenti Polo-Bonghi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 APR - Bigliettini, caramelle e uno striscione all'ingresso, per dare il bentornati agli studenti tra i banchi di scuola dopo tante settimane di didattica a distanza per via dell'emergenza Covid: l'iniziativa è stata del dirigente scolastico e dei docenti dell'Istituto superiore "Polo-Bonghi" di Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra. Il piccolo omaggio è stato consegnato agli alunni a inizio mattinata.

"Siete la nostra forza, i nostri sorrisi, la nostra energia… ci siete mancati. Ora diamoci la mano e percorriamo fianco a fianco la strada verso il traguardo", si legge in uno dei messaggi scritti dai prof. È ancora: "La vera scuola siete voi che togliete polvere alle parole e rendete sincero il nostro incontro".

"Finalmente queste aule e questi corridoi riprendono vita, si riempiono di voci e di corpi, ci ritroviamo a discutere, a guardarci, a confrontare le nostre forze e le nostre debolezze", ha detto il dirigente scolastico Carlo Menichini. (ANSA).