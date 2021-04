Pupi Avati a Bevagna per location prossimo film su Dante

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - Pupi Avati ha fatto visita a Bevagna, in Umbria, per studiare le ambientazioni per il suo prossimo film su Dante Alighieri.

La visita è stata guidata dalla sindaca Annarita Falsacappa, che ha condotto Pupi Avati e il suo staff in alcuni dei luoghi più caratteristici di Bevagna. Su richiesta del regista, sono stati visitati, fra gli altri, le Logge del Mercato coperto, alcune cantine, il chiostro e la chiesa di Limigiano, alcuni siti caratteristici delle "Gaite" protagoniste della festa medievale di rievocazione storica, con la riproposizione degli antichi mestieri: il cartaio della Gaita San Giovanni, il torcitoio e la taverna della Gaita Santa Maria, la cereria e la taverna della Gaita San Pietro. "La nostra speranza - ha commentato il sindaco Annarita Falsacappa - è che Pupi Avati abbia trovato degli spazi adatti alla sua idea e che a giugno venga a girare il suo film nel nostro paese". (ANSA).