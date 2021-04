Più di 7 mila vaccinati per Covid martedì in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - Sono 7.192 gli umbri vaccinati nella giornata del 13 aprile: a renderlo noto è l'assessore alla Salute della Regione, Luca Coletto. Precisando che a 5.526 è stata inoculata la prima dose, mentre il 12 aprile i vaccinati sono stati 7.020, di cui 5.302 con la prima dose. "Questi risultati - spiega l'assessore - sono stati raggiunti anche grazie al grande impegno dei medici di medicina generale che, in questi giorni, hanno fortemente intensificato le vaccinazioni permettendo così di raggiungere un alto obiettivo che rivela l'importanza strategica del loro coinvolgimento nella campagna vaccinale. Lunedì 12 aprile i medici di medicina generale hanno vaccinato 2.428 pazienti, mentre nella giornata di ieri le somministrazioni sono state 2.845. Questi numeri, che si vanno ad aggiungere a quelli raggiunti nei punti vaccinali, dimostrano come l'Umbria sia pronta a vaccinare quando possiamo contare su una programmazione certa per la consegna dei vaccini". (ANSA).