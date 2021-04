Morroni, energia 'pulita' per scuole-edifici pubblici

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - "Contrasto agli effetti negativi del cambiamento climatico grazie all'efficienza energetica, all'attenzione ai servizi offerti nelle aree rurali, alla valorizzazione dei residui delle lavorazioni in agricoltura, al sostegno allo sviluppo sostenibile: sono diverse e mirate le finalità che l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, evidenzia in merito al bando rivolto a Comuni ed enti pubblici per la realizzazione o la conversione di piccoli impianti di produzione e distribuzione di energia termica e di cogenerazione alimentati a biomasse agroforestali.

"Un investimento significativo di circa 2,4 milioni di euro a valere nel Programma di sviluppo rurale - sottolinea Morroni - per incentivare forme di approvvigionamento energetico con biomasse di scarto, alternative ai combustibili fossili esauribili e altamente inquinanti, per impianti di edifici scolastici, di case di riposo per anziani e altre strutture pubbliche. Impianti di potenza limitata, tra 100 kW e 1 MW, che tengono conto della dimensione 'sociale' dell'utenza e commisurati alle capacità di approvvigionamento costante della materia prima, secondo i principi di sostenibilità globale dell'investimento. L'obiettivo, molto importante, è la riduzione dell'impatto ambientale con il miglioramento dell'efficienza energetica; motivo per il quale gli impianti dovranno essere realizzati in base a specifici criteri di progettazione indicati dalla direttiva europea Ecodesign".

"A completare il quadro dedicato all'incremento delle energie rinnovabili e della bioeconomia, inoltre, è un ulteriore bando del Psr - rende noto ancora l'assessore Morroni - con un finanziamento di 1 milione di euro a sostegno delle aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola, ditte di utilizzazione e trasformatori della biomassa ad uso energetico, così da creare filiere in grado di valorizzare in maniera sostenibile le risorse territoriali". (ANSA).