L'Assemblea legislativa ricorda l'ex consigliere Zuccherini

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Prima dell'inizio dei lavori della seduta odierna, l'Aula di Palazzo Cesaroni, dopo la richiesta del capogruppo del Partito democratico, Tommaso Bori, condivisa dal presidente Marco Squarta, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Stefano Zuccherini, ex consigliere regionale di Rifondazione comunista, morto di recente.

Bori ha definito Zuccherini "persona brillante, leale e capace, protagonista in battaglie politiche e di lotta sindacale".

(ANSA).