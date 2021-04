30.000 studenti delle superiori provincia di Perugia in presenza

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Sono poco meno di 30 mila gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Perugia che a partire da domani, mercoledì 14, torneranno in classe in presenza. Un rientro in sicurezza, articolato secondo la misura del 50%, così come stabilito dall'ordinanza regionale.

"E' un momento carico di significato - affermano in una dichiarazione congiunta il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, e il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica, Federico Masciolini - perché con le attività didattiche riparte un intero sistema che coinvolge istituzioni, famiglie e comunità".

"L'augurio - aggiungono - è che il trend verso il miglioramento sia confermato nelle settimane a venire, grazie in primo luogo alla campagna vaccinale. Ma questo potrà essere possibile a patto che da parte di ciascuno di noi, compresi i nostri giovani, siano garantiti comportamenti all'insegna della prudenza e della responsabilità singola e collettiva".

"Un pensiero speciale - spiega la Provincia - corre alle scuole della Valnerina e in particolare a quelle di Norcia, da dove giungono motivi per guardare con fiducia e speranza al futuro".

(ANSA).