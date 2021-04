Cancellato il concerto di Tom Jones a Umbria jazz

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - Cancellato il concerto di Tom Jones previsto per il 13 luglio a Umbria Jazz 21 a causa del "perdurare di alcune limitazioni agli spostamenti in alcuni Paesi". Lo hanno annunciato gli organizzatori.

"Abbiamo cercato di riprogrammare il concerto in altra data - spiega Uj in una nota -, purtroppo questo non è stato possibile a causa della modifica delle date del tour dell'artista".

Le richieste di rimborso si possono inoltrare entro il 15 maggio seguendo le procedure indicate dalle piattaforme di riferimento (Boxol, Ticketone). (ANSA).