In Umbria 15 ricoverati Covid in meno nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Quindici ricoverati Covid in meno rispetto a sabato in Umbria, ora 313, secondo i dati aggiornati a domenica sul sito della Regione. Sono invece 41, due in meno, i posti occupati nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 135 nuovi positivi, 210 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi sono ora 4.030, 77 meno di ieri.

Sono stati analizzati 2.314 tamponi e 3.728 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi del 2,2 per cento sul totale (ieri 2,4) e del 5,8 per cento sui soli molecolari (ieri 5,1).

(ANSA).