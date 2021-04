Su vetrine Terni messaggio 'Una grande primavera'

(ANSA) - TERNI, 10 APR - "Una grande primavera": è con questo messaggio di ottimismo che i commercianti di Terni hanno deciso di salutare la bella stagione e cercare di dimenticare le preoccupazioni legate alla pandemia, colorando le vetrine dei propri negozi.

Sono circa un centinaio, infatti, quelli che si sono affidati alle mani dell'artista ternana Simona Angeletti, in arte lo Zoo di Simona, che dalla fine di marzo è impegnata a scrivere la frase beneaugurante sui vetri all'ingresso dei locali.

"Un'iniziativa nata per donare alla città un pensiero positivo in un momento difficile - spiega la stessa Angeletti - e poi proseguita, in forma gratuita, con la speranza che possa servire a cambiare l'umore dei commercianti, particolarmente provati in questo periodo. Tanti piccoli gesti possono aiutare a cambiare le cose".

Anche il Comune ha aderito alla campagna affiggendo per le vie della città dei manifesti con l'immagine dell'abbraccio a forma di cuore ideato sempre dallo Zoo di Simona. "Una grande primavera - spiega ancora l'artista - è un messaggio di festa e di rinascita. Spero che lo resti a lungo". (ANSA).