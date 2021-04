Questore Perugia, fatto lavoro che mai avremmo pensato

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Celebrata anche a Perugia la festa della polizia di Stato. Che a causa dell'emergenza Covid si è tenuta senza appuntamenti pubblici.

"Abbiamo fatto un lavoro, al quale non avremmo mai pensato che potessimo essere chiamati" ha tra l'altro scritto il questore Antonio Sbordone in una lettera a firma del sig. questore dr.

antonio sbordone, rivolta a tutto il personale della provincia.

"Lo abbiamo fatto - ha aggiunto - con il giusto approccio. le mie direttive sono state sempre nel segno di contemperare la serietà professionale con la comprensione e l'umanità in occasione delle attività di controllo e del servizio di ordine pubblico. Ho tuttavia percepito nettamente che è questa la traccia che, comunque, seguono le donne e gli uomini della polizia di Stato di Perugia. Continuiamo così, con il rigore e con la gentilezza - ha concluso Sbordone - perché questo siamo"- (ANSA).