Entrambe dosi vaccino a quasi 32% ultraottantenni

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - In Umbria il 31,99 per cento degli ultraottantenni (27.644 soggetti) ha ricevuto le due dosi di vaccino anti Covid previste per l'immunizzazione (38.79 la media nazionale). Emerge dal report del Governo aggiornato a sabato mattina.

Su una popolazione complessiva di questa fascia d'età indicata in 86 mila 402 persone, 55.068. il 63,73%, ha ricevuto la prima dose (68,2% a livello italiano).

Riguardo alla fascia 70-79 anni, su 96.920 soggetti, 5.805, il 5,99%, hanno ricevuto la prima dose (19,89% il dato nazionale) e 1.341, l'1,38% (2,48 la media) entrambe.

Superiore alla media nazionale è invece il dato delle vaccinazioni tra gli ospiti delle Rsa, il 96 per cento del totale mentre dato italianano è del 91,25 per la prima dose (4.603 persone su 4.795) e il 82,82% (75,53) prima e seconda (3.971).

Dati migliori di quelli italiani, in Umbria, anche per il personale sanitario. Su una platea indicata sempre sul sito del Governo in 27.034 aventi diritto, 25.104 hanno ricevuto la prima dose di vaccino, il 92,86% contro la media italiana del 91,63, e 20,867 entrambe, il 77,19% (75,29).

Riguardo al personale scolastico su una 'popolazione' indicata in 27.994 persone sono stati vaccinati con la prima dose 18.788, il 67,11% (72,13% il dato italiano) e 160, 0,57%, entrambe (0,95). (ANSA).