Consiglio Norcia ha approvato bilancio di previsione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 APR - Il Consiglio comunale di Norcia ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Prevede interventi che riguarderanno la ricostruzione post sisma del territorio, ma anche la gestione ordinaria.

"Abbiamo avuto anche la possibilità di poter parlare di diversi argomenti di interesse per la città" ha detto il sindaco Nicola Alemanno che ha fatto il punto sulla ricostruzione. "Dopo la firma del primo Psr - ha detto -, si sta lavorando sul secondo Piano straordinario di ricostruzione della città, all'interno del quale saranno definiti i valori delle opere pubbliche e probabilmente ne sarà previsto anche un terzo, a fine anno, per la realizzazione di quelle opere, vedi ad esempio la riqualificazione della zona industriale. Dalla discussione è emerso chiaramente quanto il nostro lavoro sia concreto, evidente e costituisca un indirizzo importante per la ricostruzione di tutto il cratere. Il nostro può considerarsi un comune virtuoso e concreto che sa spendere le risorse a servizio della comunità, cercando di non lasciare indietro nessuno. I finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere non sono arrivati da soli ma sono frutto di azioni, idee e progetti che trovano compimento nel grande lavoro di tutta la struttura comunale e che potranno essere verificati in sede di approvazione di consuntivo 2021".

"Il bilancio '21 tiene conto della ricostruzione pubblica e privata con l'avvio di molti cantieri in città, l'approvazione dei piani attuativi delle frazioni ma anche dell'ordinario, come la manutenzione del verde pubblico e alle infrastrutture del territorio" ha detto l'assessore al Bilancio Monia Loretucci.

In apertura di seduta è stato anche approvato lo schema di Accordo di programma quadro per strategia dell' Area Interna Valnerina. (ANSA).